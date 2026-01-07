Украинская армия уничтожила российские пункты управления БПЛА под Добропольем

Пограничники-аэроразведчики подразделения «Феникс» уничтожили два пункта управления БПЛА российских войск на Добропольском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
По данным ГПСУ, украинские бойцы также держат под постоянным огневым контролем логистические пути, позиции и живую силу оккупантов.
Напомним, что украинские десантники уничтожили колонну техники российской армии под городом Покровск Донецкой области.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко