Украинская армия уничтожила российские пункты управления БПЛА под Добропольем

Удар по российскому пункту управления БПЛА под Добропольем. Фото: кадр из видео

Пограничники-аэроразведчики подразделения «Феникс» уничтожили два пункта управления БПЛА российских войск на Добропольском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



По данным ГПСУ, украинские бойцы также держат под постоянным огневым контролем логистические пути, позиции и живую силу оккупантов.

Напомним, что украинские десантники уничтожили колонну техники российской армии под городом Покровск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко