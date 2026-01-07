В Украине с 8 января возможны дополнительные отключения света. С чем это связано

Иллюстрация. Фото: «ДТЭК»

С 8 января ожидается ухудшение погодных условий по всей Украине. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



По ее словам, циклон зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около 04:00.



«По прогнозам, падение температуры ночью будет достигать -20 градусов, днем – до -10. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и усложнения движения на дорогах. Энергосистема Украины ежедневно находится под атаками врага, а энергетики работают в сверхсложных условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру. Работаем над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды», – сказала Свириденко.

Напомним, что ранее в ГСЧС предупреждали об усложнении погодных условий в Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко