В Харьковской области погибла несовершеннолетняя девушка после ударов РФ
18 ноября 2025, 11:49

Удары РФ по Харьковской области. Удары РФ по Харьковской области.

В результате атаки РФ погибла несовершеннолетняя, еще десять человек получили ранения — полицейские документируют последствия ударов по Харьковской области, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Ночью 17 ноября россияне нанесли несколько ракетных ударов по городу Берестин. В результате попаданий была ранена 17-летняя девушка, которая скончалась в медицинском учреждении.

В больницу также госпитализировали несовершеннолетнего парня, четырех мужчин и двух женщин. Еще двум женщинам медики оказали помощь на месте.

В селе Котовка Барвенковской общины вражеский БПЛА повредил хозяйственную постройку частного дома — 80-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

По фактам военных преступлений РФ следователи начали досудебные расследования по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Новости Донбасса» сообщили, что страна-окупант атаковала Украину ракетами «Искандер» и дронами «Шахед».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

Харьковская область
Ракетный удар по Украине Атака БПЛА Шахед удар по мирным жителям
Прокуратура Харьковской области

