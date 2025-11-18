В Харьковской области погибла несовершеннолетняя девушка после ударов РФ

В результате атаки РФ погибла несовершеннолетняя, еще десять человек получили ранения — полицейские документируют последствия ударов по Харьковской области, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Ночью 17 ноября россияне нанесли несколько ракетных ударов по городу Берестин. В результате попаданий была ранена 17-летняя девушка, которая скончалась в медицинском учреждении.
В больницу также госпитализировали несовершеннолетнего парня, четырех мужчин и двух женщин. Еще двум женщинам медики оказали помощь на месте.
В селе Котовка Барвенковской общины вражеский БПЛА повредил хозяйственную постройку частного дома — 80-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
По фактам военных преступлений РФ следователи начали досудебные расследования по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
Ранее «Новости Донбасса» сообщили, что страна-окупант атаковала Украину ракетами «Искандер» и дронами «Шахед».
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
