В Харьковской области погибла несовершеннолетняя девушка после ударов РФ

Удары РФ по Харьковской области.

В результате атаки РФ погибла несовершеннолетняя, еще десять человек получили ранения — полицейские документируют последствия ударов по Харьковской области, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.



Ночью 17 ноября россияне нанесли несколько ракетных ударов по городу Берестин. В результате попаданий была ранена 17-летняя девушка, которая скончалась в медицинском учреждении.

В больницу также госпитализировали несовершеннолетнего парня, четырех мужчин и двух женщин. Еще двум женщинам медики оказали помощь на месте.



В селе Котовка Барвенковской общины вражеский БПЛА повредил хозяйственную постройку частного дома — 80-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.



По фактам военных преступлений РФ следователи начали досудебные расследования по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Новости Донбасса» сообщили, что страна-окупант атаковала Украину ракетами «Искандер» и дронами «Шахед».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»