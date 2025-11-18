У Харківській області загинула неповнолітня дівчина після ударів РФ

Удари РФ по Харківській області.

В результаті атаки РФ загинула неповнолітня, ще десять осіб отримали поранення — поліцейські документують наслідки ударів по Харківській області, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.



Вночі 17 листопада росіяни завдали кілька ракетних ударів по місту Берестин. Внаслідок влучань була поранена 17-річна дівчина, яка померла у медичному закладі.

До лікарні також госпіталізували неповнолітнього хлопця, чотирьох чоловіків та двох жінок. Ще двом жінкам медики надали допомогу на місці.



У селі Котівка Барвінківської громади ворожий БПЛА пошкодив господарську споруду приватного будинку — 80-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.



За фактами воєнних злочинів РФ слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Раніше «Новини Донбасу» повідомили, що країна-окупант атакувала Україну ракетами «Іскандер» та дронами «Шахед».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»