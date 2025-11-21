Краматорск и Дружковка полностью без света

Иллюстрация. Фото: «ДТЭК»

21 ноября в результате аварийного отключения без света остался город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в Контакт центре Краматорска.



В пресс-службе Дружковской городской военной администрации заявили, что в результате аварийной ситуации город Дружковка на Донетчине также остался без электроснабжения.

Напомним, что ночью 21 ноября «шахеды» атаковали строительную базу в Краматорске, в результате чего возник масштабный пожар и повреждены магазины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко