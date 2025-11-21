В ВСУ рассказали, какие части Покровска контролирует украинская армия

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи в северной части города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



По словам военных, украинские бойцы также контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.



«Противник пытается пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города, но эти попытки наши военные блокируют. Войска противника в Покровске стачиваются. Как результат – врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава. Российское командование уже задействовало в нашей полосе ответственности оперативный резерв группировки войск «Центр» – подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведению зачисток в Покровске наращиваем собственную группировку, в том числе количество экипажей БПЛА», – отметили в корпусе.



Одним из ключевых заданий ВСУ остается полное перекрытие логистических путей российской армии в город, в частности с применением тактической и армейской авиации.

Напомним, что 21 ноября аналитики DeepState заявили о продвижении российских войск в Покровске.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко