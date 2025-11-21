У ЗСУ розповіли, які частини Покровська контролює українська армія

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Сили оборони України утримують визначені рубежі у північній частині міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За словами військових, українські бійці також контролюють позиції південніше залізниці, які є важливими для подальшої деокупації.



«Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби наші військові блокують. Війська противника у Покровську сточуються. Як наслідок – ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Російське командування вже задіяло в нашій смузі відповідальності оперативний резерв угруповання військ «Центр» – підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ. Для протидії подальшому просуванню ворога та проведенню зачисток у Покровську нарощуємо власне угруповання, у тому числі кількість екіпажів БПЛА», – зазначили у корпусі.



Одним із ключових завдань ЗСУ залишається повне перекриття логістичних шляхів російської армії до міста, зокрема із застосуванням тактичної та армійської авіації.

Нагадаємо, що 21 листопада аналітики DeepState заявили про просування російських військ у Покровську.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко