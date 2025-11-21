Российская армия продвинулась в Покровске – DeepState

Продвижение россиян в Покровске. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Оккупанты также продвинулись вблизи сел Владимировка и Шахово на Донетчине.



Кроме того, российская армия продвинулась в поселке Степногорск в Запорожской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки зафиксировали 59 боестолкновений, в частности в районах Покровска и Владимировки, на Ореховском – Силы обороны Украины отбили четыре атаки, в том числе в сторону Степногорска.

Напомним, что в ВСУ опровергли оккупацию Купянска, Ямполя и 70% Покровска, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об их захвате главе Кремля Владимиру Путину.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко