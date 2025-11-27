Дроны ВСУ устроили засаду и ликвидировали двух российских военных

Дрон ВСУ наблюдает за оккупантами.

Украинские дроны устроили засаду двум российским военным. Об этом свидетельствует видео, опубликованное каналом War Today.



На кадрах видно, как российские оккупанты, заметив приближение беспилотников, пытаются спрятаться в разрушенном грузовике. Сначала они залезли в разбитую кабину сгоревшей машины, в то время как оператор дрона завис над ними и наблюдал за их действиями.



«Испуганные солдаты РФ бегали в панике вокруг остатков грузовой машины, пытаясь скрыться из поля зрения дрона», — говорится в описании к видео.



Однако местность была открытой, и укрыться там практически негде. Первый удар дрона ранил обоих оккупантов, но вскоре появился второй беспилотник, который атаковал одного из российских военных прямо в кабине и ликвидировал его.







Второй солдат попытался спрятаться в небольшой яме, но туда внезапно подошёл третий дрон, который добил оккупанта. За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли 1140 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»