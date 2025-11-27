Дроны ВСУ устроили засаду и ликвидировали двух российских военных

Украинские дроны устроили засаду двум российским военным. Об этом свидетельствует видео, опубликованное каналом War Today.
На кадрах видно, как российские оккупанты, заметив приближение беспилотников, пытаются спрятаться в разрушенном грузовике. Сначала они залезли в разбитую кабину сгоревшей машины, в то время как оператор дрона завис над ними и наблюдал за их действиями.
«Испуганные солдаты РФ бегали в панике вокруг остатков грузовой машины, пытаясь скрыться из поля зрения дрона», — говорится в описании к видео.
Однако местность была открытой, и укрыться там практически негде. Первый удар дрона ранил обоих оккупантов, но вскоре появился второй беспилотник, который атаковал одного из российских военных прямо в кабине и ликвидировал его.
Второй солдат попытался спрятаться в небольшой яме, но туда внезапно подошёл третий дрон, который добил оккупанта. За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли 1140 человек.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях