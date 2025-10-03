Под Покровском потери российской армии в пехоте возросли почти на 30% – ВСУ

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

В районе Покровско-Мирноградской агломерации в сентябре потери российских войск в пехоте возросли почти на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Так, в прошлом месяце украинские военные обезвредили 1851 оккупанта, из них безвозвратные потери – 1202, санитарные – 649. А в августе бойцы ВСУ обезвредили 1456 захватчиков: 928 – безвозвратные, 528 – санитарные.



В сентябре защитники города Покровск уничтожили три танка, вывели из строя 41 пушку и РСЗО, сбили и посадили 3248 воздушных целей – дронов и «крыльев». Благодаря началу использования специальных дронов-перехватчиков в небе над Покровском обезвредили «шахедов» на 50% больше, чем в августе.



«Рост потерь противника – не только результат безуспешных попыток атаковать и захватить Покровск, но и слаженных действий защитников агломерации. Изучаем методы и характер инфильтрационных действий противника. По результатам анализа блокируем попытки новых диверсионных групп проникнуть в Покровск. Благодаря удачным действиям экипажей дронов чаще удается поражать россиян в местах их накопления и подходах к передовым позициям наших военных. Постепенно расширяем границы «килзоны», запуская FPV-дроны на несколько десятков километров в тыл врага. Усиливаем поражение противника в его логистических коридорах», – рассказали в корпусе.



В селе Зверево подразделения 7-го корпуса удерживают позиции по южным окраинам застройки. На путях прохода захватчиков оборудованы отрезные блокировочные рубежи. Ударно-розыскные отряды уничтожают отдельные группы ВС РФ, которые попадают в Покровск.



«Одновременно оккупанты не оставляют попыток окружить Покровск. Враг усиливает давление, чтобы приблизиться и атаковать город Мирноград с севера и востока. К западу от Покровска враг получил дополнительные возможности для перерезания одного из логистических путей. Подразделения корпуса дают отпор противнику, действуя с учетом имеющихся сил и средств», – добавили в 7-м корпусе ДШВ.

