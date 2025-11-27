«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия», – Путин

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Кремль

Россия от разных сторон получает предложения о прекращении боевых действия. Об этом во время пресс-конференции в Таджикистане заявил глава Кремля Владимир Путин.



По его словам, «когда войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия».



«Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем», – сказал Путин.



Вероятнее всего, глава Кремля имеет в виду неоккупированную РФ территорию Донецкой области, которую Москва требует отдать в рамках мирных переговоров.

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал переговоры помощника главы Кремля Юрия Ушакова и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко