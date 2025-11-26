«Процесс идет серьезный»: Песков об утечках и переговорах Ушакова и Уиткоффа по Украине

Ушакова и Уиткофф (справа). Коллаж: nv.ua

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле ожидают визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву, где должны состояться его подробные контакты с Владимиром Путиным. По словам Пескова, визит планируется на следующей неделе — об этом ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.



Песков отверг значимость обнародованных аудиозаписей телефонных разговоров с участием Уиткоффа. Он подчеркнул, что опубликованные «сливы» не представляют угрозы, так как «сам президент Трамп, кстати, уже высказался косвенно в защиту Уиткоффа», и добавил, что это обычная часть работы посредника в переговорном процессе.



При этом он заявил, что призывы уволить Уиткоффа после публикации записей направлены на срыв хрупкого мирного диалога.



«Там идет процесс, процесс идет серьезный, и сейчас, наверное, важнее этого нет ничего», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что появится много тех, кто попытается «этот процесс сорвать».



Как сообщает Bloomberg, располагающий аудиозаписью разговора Уиткоффа с Ушаковым, спецпредставитель США в прошлом месяце обсуждал с помощником Путина возможную подготовку мирного плана по Украине и делился рекомендациями о том, как Путину выстраивать диалог с Дональдом Трампом. На записи Уиткофф напоминает о предыдущем документе, который касается сектора Газа: «Мы составили план Трампа из 20 пунктов вместе — это был план мира, и я думаю, возможно, мы сделаем что-то подобное с вами».



Он также предлагал Ушакову рассмотреть организацию телефонного разговора Путина и Трампа до визита Владимира Зеленского в Белый дом: «Зеленский приезжает в Белый дом в пятницу… если возможно, мы проведем звонок с вашим боссом до этой пятничной встречи».



Отвечая на вопрос Ушакова о целесообразности такого разговора, Уиткофф подтвердил: «Да», указав, что это мог бы быть «очень хорошим звонком». Он предположил, что Трамп может упомянуть обсуждение «очень подобного плана мира».



Ушаков, судя по записи, воспринял предложение позитивно и заявил, что Путин «пожелает поздравить» Трампа и отметить его как «настоящего человека мира». Уиткофф говорил, что Россия якобы стремится к урегулированию, а его задача — способствовать прогрессу: «Я знаю, что нужно, чтобы заключить мирное соглашение. Донецк и, возможно, обмен территориями где-то… давайте говорить более реально».



По данным Bloomberg, этот разговор стал частью подготовки к мирному плану из 28 пунктов, который администрация Трампа пытается предложить Украине как основу будущего соглашения. После обсуждений Путин и Трамп провели двухчасовой разговор, который американский президент назвал «очень продуктивным» и объявил о планах встретиться в Будапеште.



Предварительный проект документа предполагал, что Украина должна оставить части восточного Донбасса, а Россия получила бы де-факто признание контроля над Крымом, Луганском и Донецком. Остальные участки линии фронта, включая Херсон и Запорожье, оставались бы замороженными.



Позже Уиткофф встретился в Майами со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым, с которым обсуждал позицию Москвы по будущему соглашению. 29 октября Дмитриев провел телефонный разговор с Ушаковым, в ходе которого стороны согласовывали допустимые компромиссы.



Дмитриев, как утверждает издание, допускал, что США могут не принять российскую формулировку полностью, но «по крайней мере максимально близко к ней». В соцсети X он назвал опубликованные записи «вроде бы фейком» и заявил: «Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны».

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке Вашингтона, может активизировать дипломатию.

Министр армии США Ден Дрисколл во время встречи с украинскими чиновниками в Киеве сообщил, что ситуация на фронте стремительно ухудшается, а Украина может столкнуться с «неизбежным поражением» без заключения мирного соглашения.