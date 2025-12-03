Российский дрон уничтожил авто украинской мобильной группы ПВО

Последствия удара БПЛА по авто МОГ.

Беспилотник российских оккупантов уничтожил автомобиль МОГ (мобильной огневой группы) украинской ПВО. Соответствующее видео опубликовал специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.



«Атака на МОГ ударным БПЛА с управлением через модем MESH», — отметил он.



Telegram-каналы оккупантов подтвердили, что пикап украинской мобильной группы ПВО стал целью российского дрона-камикадзе с прямым управлением.



По одной версии, это была «Герань-2», по другой — БМ-35 («Италмас») с меньшей боевой частью.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»