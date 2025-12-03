Российский дрон уничтожил авто украинской мобильной группы ПВО

Беспилотник российских оккупантов уничтожил автомобиль МОГ (мобильной огневой группы) украинской ПВО. Соответствующее видео опубликовал специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.
«Атака на МОГ ударным БПЛА с управлением через модем MESH», — отметил он.
Telegram-каналы оккупантов подтвердили, что пикап украинской мобильной группы ПВО стал целью российского дрона-камикадзе с прямым управлением.
По одной версии, это была «Герань-2», по другой — БМ-35 («Италмас») с меньшей боевой частью.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
