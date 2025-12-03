Російський дрон знищив автомобіль української мобільної групи ППО

Наслідки удару БПЛА по автівці МВГ.

Російський безпілотник знищив автомобіль МВГ (мобільної вогневої групи) української ППО. Відео опублікував спеціаліст зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



«Атака на МВГ ударним БПЛА з управлінням через модем MESH», — зазначив він.



Telegram-канали окупантів підтвердили, що пікап української мобільної групи ППО став ціллю російського дрона-камікадзе з прямим керуванням.



За однією версією, це була «Герань-2», за іншою — БМ-35 («Італмас») з меншою бойовою частиною.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»