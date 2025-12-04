Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Европейские авиаперевозчики готовятся вновь открывать рейсы в Украину
04 декабря 2025, 14:14

Фото: «Новости Донбасса», создано ИИ Фото: «Новости Донбасса», создано ИИ

По информации Financial Times, европейские бюджетные авиаперевозчики готовятся вернуться в Украину сразу после подписания мирного соглашения, что позволит вновь открыть аэропорты для пассажиров.

Авиакомпании прогнозируют рост туризма и волну так называемого «катастрофического туризма», когда путешественники посещают пострадавшие от конфликтов или бедствий районы.

Wizz Air заявила, что планирует разместить в стране 15 самолетов в течение первых двух лет после открытия, а через семь лет их число увеличится до 50. Ryanair может восстановить рейсы уже через две недели после открытия воздушного пространства.

«Мы подготовились, и как только небо откроется, быстро возобновим полеты», — отметил генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади.

Он добавил, что возвращение авиакомпаний совпадет с волной возвращающихся украинцев и восстановительными работами в стране.

До полномасштабного вторжения России в 2022 году Wizz Air была крупнейшей международной авиакомпанией в Украине. В 2021 году компания совершила более 5000 рейсов.

На сегодня из-за российских обстрелов транспортировку из Украины в Европу и обратно осуществляют автобусные перевозчики.

В частности, перевозки выполняет популярная немецкая транспортная компания FlixBus. Например, сейчас добраться из Киева до Варшавы автобусом FlixBus можно не менее чем за 50 евро.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

