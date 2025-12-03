Бюджет-2026: расходы превышают доходы

Верховная Рада 3 декабря приняла законопроект «О государственном бюджете на 2026 год» в целом. Решение поддержали 257 депутатов, сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.



Согласно документу, подготовленному Кабмином, доходы бюджета запланированы на уровне 2,92 трлн грн, а расходы — 4,78 трлн грн, информирует «Экономическая правда».



Дефицит составит около 2,4 трлн грн, что соответствует 18,5% ВВП. При этом примерно для 19 млрд долларов (около 800 млрд грн) дефицита пока нет подтвержденных источников покрытия.

Сообщается, что ранее правительство рассчитывало получить эти средства в виде репарационного кредита от ЕС, однако Евросоюз еще не принял окончательного решения.



Оборонные расходы на 2026 год заложены на уровне 2,8 трлн грн — это тот же номинал, что был в проекте бюджета-2025 на момент внесения в парламент. Однако осенью Рада дополнительно увеличила оборонные расходы-2025 на 300 млрд грн, поэтому в реальном выражении оборонный бюджет-2026 окажется меньше текущего.



В проекте бюджета-2026 также предусмотрено повышение социальных стандартов — впервые с 2023 года:



минимальная зарплата: 8 000 → 8 647 грн (+8%);

общий прожиточный минимум: 2 920 → 3 209 грн (+9,9%);

прожиточный минимум для трудоспособных: 3 028 → 3 328 грн (+9,9%);

прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность: 2 361 → 2 595 грн (+9,9%).

Ранее мы писали, что бюджет-2026 рассчитан на продолжение боевых действий.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»