Зеленський призначив нового голову Рубіжанської МВА. Що відомо про Сергія Карпеченка

Новий голова Рубіжанської міської військової адміністрації Сергій Карпеченко. Фото: ЛОВА

4 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Карпеченка головою Рубіжанської міської військової адміністрації. Про це йдеться у розпорядженні глави держави №137/2025-рп.



Карпеченко народився 24 листопада 1977 року у місті Мелітополь Запорізької області. Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за напрямком «правознавство». Загальний стаж роботи – понад 28 років.



З 1994 до 2015 року працював у структурах Міністерства внутрішніх справ та Державної податкової адміністрації Херсонської області.



У 2009-2010 роках був помічником голови та заступником керівника апарату Горностаївського районного суду Херсонської області.



З 2015 до 2020 року – голова Горностаївської районної ради Херсонської області.



У 2022 році став завідувачем сектору взаємодії з правоохоронними органами Херсонської обласної державної адміністрації.



З грудня 2022 року до травня 2025 року був начальником управління економічного розвитку Сіверськодонецької міської військової адміністрації. З травня по грудень 2025 року обіймав посаду заступника начальника МВА.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко