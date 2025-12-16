Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
FPV-дрон ВСУ влетел в грузовик с солдатами РФ под Купянском
16 декабря 2025, 11:31

На Купянском направлении украинские военные нанесли точечный удар по грузовику с российскими военнослужащими с помощью FPV-дрона, оснащённого тепловизором. Видео боевой работы опубликовала 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно заходит в кузов транспортного средства, в котором находилась группа российских солдат. По информации подразделения, шесть военнослужащих РФ, находившихся в грузовике, были ликвидированы. Судьба ещё двух военных, находившихся рядом с машиной, остаётся неизвестной.



Кроме того, в ходе боевой работы подразделение также уничтожило грузовик ГАЗ-66, автомобиль УАЗ («Буханка»), три мотоцикла, два ударных БПЛА типа «Молния», а также ликвидировало ещё двух российских военнослужащих. По данным бригады, шесть оккупантов получили ранения.

Напомним, согласно сводке Генерального штаба, за прошедшие сутки потери российских войск составили около 1150 человек.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в центре Купянска в окружении оказались более 30 военных РФ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

