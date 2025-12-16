В Донецкой области на подконтрольной территории нет света

По состоянию на утро полностью обесточены потребители Донецкой области в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
«Аварийно-восстановительные работы уже начаты, однако ремонты на прифронтовых территориях затруднены постоянными обстрелами. Несмотря на опасность, энергетики работают круглосуточно», — говорится в сообщении.
В Донецкой области без электроснабжения остаются 427 тысяч потребителей.
Ранее мы писали, что 15 декабря без электроснабжения остался город Краматорск Донецкой области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
