В Донецкой области на подконтрольной территории нет света

По состоянию на утро полностью обесточены потребители Донецкой области в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



«Аварийно-восстановительные работы уже начаты, однако ремонты на прифронтовых территориях затруднены постоянными обстрелами. Несмотря на опасность, энергетики работают круглосуточно», — говорится в сообщении.



В Донецкой области без электроснабжения остаются 427 тысяч потребителей.



Ранее мы писали, что 15 декабря без электроснабжения остался город Краматорск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»