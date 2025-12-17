Российские войска из РСЗО ударили по Славянску: повреждены склады и здания предприятий

Последствия обстрела Славянска. Фото: Славянская ГВА

Вечером 16 декабря российская армия из РСЗО обстреляла промышленную зону города Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Повреждены складские и административные здания частных предприятий.



В результате атаки никто не пострадал.

Напомним, что 16 декабря войска России атаковали города Константиновка и Дружковка на Донетчине, в результате чего погиб один человек, еще четыре – ранены.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко