Российские войска из РСЗО ударили по Славянску: повреждены склады и здания предприятий

Вечером 16 декабря российская армия из РСЗО обстреляла промышленную зону города Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Повреждены складские и административные здания частных предприятий.
В результате атаки никто не пострадал.
Напомним, что 16 декабря войска России атаковали города Константиновка и Дружковка на Донетчине, в результате чего погиб один человек, еще четыре – ранены.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко