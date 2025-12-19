Россияне ударили по Лиману, есть раненые

Город Лиман Донецкой области 19 декабря попал под российский обстрел. В результате атаки двое людей получили ранения. Об этом передает «Суспільне. Донбас».



Спикер прокуратуры Донетчины Анастасия Медведева уточнила, что российские войска атаковали город в 10:30.



«В результате атаки получил ранение 57-летний горожанин. Уже через пол часа российские войска вновь нанесли удар по населенному пункту. 52-летний мужчина травмирован», — отметила она.



По словам Медведевой, у пострадавших диагностировали взрывные травмы, перелом, осколочные ранения, сотрясение головного мозга и контузию.



Ранее мы писали, что российские оккупанты в пятницу, 19 декабря, атаковали Краматорск в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»