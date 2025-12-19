Армия РФ вечером нанесла три удара по Краматорску

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Александр Гончаренко

Российские оккупанты в пятницу, 19 декабря, атаковали Краматорск в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



«В 16:20 российские войска нанесли три удара по городу. Одно из попаданий пришлось в дорожную инфраструктуру», — отметил он.



По словам Гончаренко, сейчас на месте работают все соответствующие службы.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»