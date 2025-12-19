Армия РФ вечером нанесла три удара по Краматорску

Российские оккупанты в пятницу, 19 декабря, атаковали Краматорск в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
«В 16:20 российские войска нанесли три удара по городу. Одно из попаданий пришлось в дорожную инфраструктуру», — отметил он.
По словам Гончаренко, сейчас на месте работают все соответствующие службы.
Ранее мы писали, что российская оккупационная армия обстреляла село Софиевка Александровской громады Донецкой области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях