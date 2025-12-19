Росіяни вдарили по Лиману, є поранені

Місто Лиман Донецької області 19 грудня потрапило під російський обстріл. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Про це передає «Суспільне. Донбас».



Спікер прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва уточнила, що російські війська атакували місто о 10:30.



«Внаслідок атаки отримав поранення 57-річний городянин. Вже за пів години російські війська знову завдали удару по населеному пункту. 52-річного чоловіка травмовано», — зазначила вона.



За словами Мєдвєдєвої, у постраждалих діагностували вибухові травми, перелом, осколкові поранення, струс головного мозку та контузію.



Раніше ми писали, що російські окупанти у п'ятницю, 19 грудня, атакували Краматорськ у Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»