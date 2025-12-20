Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне ударили ракетами по Одесскому району: 8 человек погибли, 27 ранены
20 декабря 2025, 09:24

Россияне ударили ракетами по Одесскому району: 8 человек погибли, 27 ранены

Из-за ракетного удара армии РФ в Одесской области погибли 8 человек, 27 ранены. Фото: ГСЧС Из-за ракетного удара армии РФ в Одесской области погибли 8 человек, 27 ранены. Фото: ГСЧС

Восемь человек погибли, 27 получили ранения в результате российского ракетного удара по портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом сегодня утром сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Россия атаковала объект портовой инфраструктуры Одесского района баллистическими ракетами вечером 19 декабря, в результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. 

По информации ГСЧС, часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара. На парковке вспыхнули грузовые автомобили, также пострадали легковые машины.

Ранее сообщалось, что город Лиман Донецкой области 19 декабря попал под российский обстрел. В результате атаки двое людей получили ранения.

