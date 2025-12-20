Росіяни вдарили ракетами по Одеському району: 8 людей загинуло, 27 поранено

Через ракетний удар армії РФ на Одещині загинули 8 людей, 27 поранені. Фото: ДСНС

Вісім людей загинули, 27 дістали поранень внаслідок російського ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Про це сьогодні вранці повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Росія атакувала об'єкт портової інфраструктури Одеського району балістичними ракетами увечері 19 грудня, внаслідок удару сталося загоряння вантажних автомобілів на паркуванні, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією ДСНС, частина постраждалих була в автобусі, який опинився в епіцентрі удару. На парковці спалахнули вантажні автомобілі, також постраждали легковики.

Раніше повідомлялося, що місто Лиман Донецької області 19 грудня потрапило під російський обстріл. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.