DeepState: армия РФ продвинулась в Сумской, Харьковской и Донецкой областях

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

OSINT-проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий. Согласно данным аналитиков, российская армия зафиксировала тактические продвижения в трех областях — в Сумской, Харьковской и Донецкой.



Отмечается движение противника в районе Кондратовки, а также продвижение в Волчанске и Мирнограде.

Скриншот: DeepState



«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Кондратовки, в Волчанске и Мирнограде», — сообщили в DeepState.



Дополнительные детали приводит военблогер Олег Петренко. По его информации, в Мирнограде российские подразделения заняли многоэтажную жилую застройку в микрорайонах Молодежный и Восточный. Штурмовые действия, как утверждается, ведутся преимущественно малыми пехотными группами.



Одновременно противник продолжает проникновение в город через южную часть Мирнограда и со стороны Новоэкономического. Обстановка на этом участке оценивается как чрезвычайно сложная.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что для оккупантов захват Мирнограда важен для дальнейшего продвижения в этом направлении. В районе Мирнограда сосредоточено около десяти подразделений противника.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»