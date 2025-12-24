Російські війська тиснуть на Мирноград — ЗСУ розповіли про ситуацію у місті

ЗСУ розповіли про ситуацію у Мирнограді. Фото: скріншот

Російська армія посилює тиск на Мирноград у Донецькій області. Для окупантів захоплення цього населеного пункту важливе для подальшого просування у цьому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.



«Для реалізації мети супротивник зосередив у районі Мирнограда близько десяти підрозділів. Для стримування ворога оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами», — йдеться у повідомленні.



Зокрема, логістичні коридори до західної частини Мирнограда посилені новими підрозділами. Це дозволяє не припиняти забезпечення у цьому напрямі.



Так, з початку грудня морпіхи та десантники ліквідували та «вивели з ладу» в районі Мирнограда 207 окупантів. Також Сили оборони знищили та пошкодили 1 танк, 3 бойові броньовані машини, 1 гармату, 1 «Град», 6 одиниць автотранспорту та 34 одиниці БПЛА різних типів.



Раніше ми писали, що у Мирнограді Сили оборони знищують росіян на підступах до міста.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»