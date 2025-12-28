Взрывы и блэкаут в Сызрани: цели — НПЗ и подстанции

Скриншот: t.me/supernova_plus

В Сызрани (Самарская область, РФ) в ночь на 28 декабря 2025 года была зафиксирована атака беспилотников, сопровождавшаяся серией взрывов и перебоями в электроснабжении. По словам местных жителей, громкие хлопки и звуки, похожие на работу ПВО, были слышны поздно вечером 27 декабря в центральных и южных районах города.



Сообщается, что удары пришлись по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу «Роснефть», а также по объектам энергетической инфраструктуры — электрическим подстанциям. В результате часть города осталась без света и тепла. Очевидцы отмечали яркое зарево над территорией завода, вспышки и возможные повторные детонации.



Сызранский НПЗ является ключевым активом «Роснефти» с проектной мощностью до 8,9 млн тонн нефти в год. По данным «Новостей Донбасса», предприятие уже становилось целью атак ранее, в том числе в августе и декабре этого года. В ночь инцидента, 28 декабря, жители также сообщали о падении обломков БПЛА вблизи промышленных объектов.



Взрывы начались около 23:50 и продолжались после полуночи — всего, по разным оценкам, было зафиксировано от четырех до шести и более ударов. Российские источники связывают произошедшее с работой систем ПВО против «украинских» беспилотников.



В городе звучали сирены воздушной тревоги, а в аэропорту Курумоч был введен план «Ковер». Видео и сообщения из социальных сетей указывают на повреждения в районе одной из подстанций, что стало причиной локального блэкаута.



Жители жаловались на отключение электроэнергии и отопления сразу после взрывов. По состоянию на утро 28 декабря часть региона по-прежнему остается без света и тепла.

Напомним, в оккупированном Донецке после удара БПЛА вспыхнул пожар.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»