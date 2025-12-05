Безпілотники вночі атакували порт та НПЗ у Росії: виникли пожежі, зокрема горить газовий термінал

Наслідки атаки на морський порт у Темрюку. Фото: соцмережі

Вночі 5 грудня безпілотники атакували морський порт у місті Темрюк Краснодарського краю РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів та OSINT-аналіз.



У порту пролунали вибухи, після чого виникла пожежа. Згідно з OSINT-аналізом ASTRA, там горить газовий термінал.



В Оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили, що через атаку БПЛА пошкоджені елементи портової інфраструктури у Темрюку.



«Сталося загоряння. Для гасіння пожежі залучені 32 спеціалісти та вісім одиниць техніки. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. Персонал евакуйований», – заявили у штабі.



Цей морський порт знаходиться у Темрюцькій затоці Азовського моря на Таманському півострові. Через портовий комплекс проходять різні види вантажів, зокрема скраплений вуглеводневий газ та інші нафтовантажі.



В ASTRA повідомили, що вночі 5 грудня дрони також атакували нафтопереробний завод у місті Сизрань Самарської області РФ.



Внаслідок атаки виникла пожежа на НПЗ.



Мер Сизрані Сергій Володченков підтвердив атаку безпілотників на місто.



У Міноборони РФ заявили, що вночі російська ППО нібито збила 41 український БПЛА, зокрема дев'ять – у Самарській області, один – у Краснодарському краї.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко