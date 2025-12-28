Вибухи та блекаут у Сизрані: цілі — НПЗ та підстанції

Скріншот: t.me/supernova_plus

У Сизрані (Самарська область, РФ) вночі 28 грудня 2025 року було зафіксовано атаку безпілотників, що супроводжувалася серією вибухів і перебоями в електропостачанні. За словами місцевих жителів, гучні хлопки та звуки, схожі на роботу ППО, було чути пізно увечері 27 грудня у центральних та південних районах міста.



Повідомляється, що ударів зазнали Сизранський нафтопереробний завод «Роснєфть», а також об'єкти енергетичної інфраструктури — електричні підстанції. В результаті частина міста залишилася без світла та тепла. Очевидці відмічали яскраву заграву над територією заводу, спалахи та можливі повторні детонації.



Сизранський НПЗ є ключовим активом «Роснєфти» з проєктною потужністю до 8,9 млн тонн нафти на рік. За даними «Новин Донбасу», підприємство вже ставало ціллю атак раніше, у тому числі у серпні та грудні цього року. У ніч інциденту, 28 грудня, мешканці також повідомляли про падіння уламків БПЛА поблизу промислових об'єктів.



Вибухи почалися близько 23:50 і тривали після опівночі — за різними оцінками було зафіксовано від чотирьох до шести і більше ударів. Російські джерела пов'язують вибухи з роботою систем ППО проти «українських» безпілотників.



У місті лунали сирени повітряної тривоги, а в аеропорту Курумоч було запроваджено план «Ковьор». Відео та повідомлення із соціальних мереж вказують на пошкодження в районі однієї з підстанцій, що спричинило локальний блекаут.



Жителі скаржилися на відключення електроенергії та опалення одразу після вибухів. Станом на ранок 28 грудня частина регіону, як і раніше, залишається без світла і тепла.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»