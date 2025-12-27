В окупованому Донецьку після удару БПЛА спалахнула пожежа

Приліт в окупованому Донецьку 27 грудня 2025 року. Фото: telegram

В окупованому Донецьку влучання безпілотника. Телеграм-канали, пов'язані з українськими військовими, публікують фото «прильотів». Поруч із териконом підіймається дим, видно сильну пожежу.

«Над Донецьком багато БПЛА. Ймовірно, є перші результати», — йдеться у повідомленні телеграм-каналу Exilenova.



Пожежа, ймовірно, сталася після прильоту в районі тютюнової фабрики в Будьонівському районі міста. Перед цим було чути роботу ППО.

Місцеві канали публікували відео прольоту БПЛА. В тому числі над центром міста.