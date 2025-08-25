Атака на НПЗ у Сизрані: безпілотники пошкодили установки переробки нафти

Наслідки атаки на Сизранський НПЗ. Фото: ASTRA

24 серпня п'ять безпілотників вдарили та вибухнули на території Сизранського нафтопереробного заводу у місті Сизрань Самарської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела у МНС РФ.



Три дрони влучили по обладнанню. В результаті пошкоджені установка первинної переробки нафти АВТ-6, установка вторинної переробки нафти Л-35-6 та насосна станція.



АТ «Сизранський нафтопереробний завод» – одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури ПАТ «Роснафта». Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази й так далі. На рік Сизранський НПЗ переробляє від 7 до 8,5 мільйона тонн нафти.

Нагадаємо, що українська авіація вдарила по командному пункту військ РФ в окупованому місті Соледар на Донеччині, внаслідок чого ліквідований командир бригади.