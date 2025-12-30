На фронте впервые сбили иранский Shahed-107 FPV-дроном

Беспилотник Shahed-107 в объективе зенитного FPV-дрона «Маґуры».

В украинском сегменте соцсетей появилось видео первого подтверждённого уничтожения иранского ударного беспилотника Shahed-107 с помощью зенитного FPV-дрона. Кадры перехвата распространили Telegram-каналы, сообщают «Новости Донбасса».



Как отметил военный обозреватель «Полковник ГШ», на опубликованном видео зафиксирован момент поражения Shahed-107 беспилотником-перехватчиком Сил обороны Украины. По его словам, это очередное подтверждение применения Россией новой иранской модели дронов-камикадзе на линии фронта.

Кроме того, эксперт обратил внимание на реальные тактико-технические характеристики аппарата. В частности, установлено, что фактическая дальность полёта Shahed-107 значительно ниже заявленной — вместо 1500 километров она составляет около 500–600 км.

Ранее новый иранский БПЛА Shahed-107 уже фиксировали в воздушном пространстве над Сумской областью. Также известно, что маркировка на сбитых беспилотниках типа Shahed указывает на их оперативное производство непосредственно на территории России.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»