На фронті вперше збили іранський Shahed-107 зенітним FPV

В українському сегменті соцмереж оприлюднили відео першого підтвердженого ураження іранського ударного безпілотника Shahed-107 за допомогою зенітного FPV-дрона. Кадри перехоплення з’явилися в Telegram-каналах, повідомляють «Новини Донбасу».
Як зазначив військовий оглядач «Полковник ГШ», на відео зафіксовано момент знищення Shahed-107 безпілотником-перехоплювачем Сил оборони України. За його словами, це ще один доказ застосування Росією нової іранської моделі дронів-камікадзе на фронті.
Shahed-107 shot down by STING interceptor. https://t.co/37winc26kM pic.twitter.com/uyjoHJFsae— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 30, 2025
Окрім цього, експерт звернув увагу на реальні технічні характеристики апарата. Зокрема, встановлено, що фактична дальність польоту Shahed-107 суттєво нижча за заявлену — замість 1500 км вона становить приблизно 500–600 кілометрів.
Раніше новий іранський дрон Shahed-107 уже фіксували в повітряному просторі над Сумською областю. Також відомо, що маркування на збитих безпілотниках типу Shahed свідчить про їхнє оперативне виробництво безпосередньо на території Росії.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
