Новый иранский БПЛА «Шахед-107» замечен над Сумами

Пролет беспилотника «Шахед-107» над Сумами.

В сети появилось видео пролета нового иранского БПЛА «Шахед-107» над Сумами. Об этом сообщил военный эксперт Сергей «Флеш» Бескрестнов.







«На видео показан процесс с разных ракурсов: вид с земли, с дрона-перехватчика и крыло сбитого "Шахеда" с датой производства. Противник понимает угрозу развития наших дронов-перехватчиков и будет искать решение», — отметил эксперт.

По его словам, реактивные «Шахеды» и разведывательные «Герберы» уже ищут коридоры полета для ударных беспилотников.

Новый маленький «Шахед» служит контрмерами для российских войск. Хотя боевая часть небольшая, украинским зенитчикам приходится тратить ресурсы на обнаружение и уничтожение таких дешевых дронов.



Ранее сообщалось, что Иран специально разработал этот дрон-камикадзе для войны РФ против Украины.



Напомним, в ночь на 19 ноября противовоздушная оборона и средства РЭБ Украины сбили 442 из 476 запущенных БПЛА, обезвредив 92% ударных беспилотников противника.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»