Зеленский объяснил, почему Путин не хочет референдума в Украине
30 декабря 2025, 20:08

Зеленский объяснил, почему Путин не хочет референдума в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Россия не хочет никакого референдума в Украине. Об этом в комментарии журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, во-первых, для референдума нужна безопасность.

«Они не хотят давать нам безопасность, «сисфайер» (прекращение огня – ред.) для людей, пока не будут решены какие-то вопросы. Они будут постоянно находить причины, чтобы не было прекращения огня. Референдум без безопасной инфраструктуры провести невозможно», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что россияне также поняли, что если будет принято решение Верховной Радой, то они потом могут назвать парламент «нелегитимным».

«Однако решение народа Украины благодаря референдуму назвать «нелегитимным» невозможно, потому что не может быть «нелегитимного народа Украины». И решение граждан Украины, я считаю, самое главное», – добавил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным заявил, что глава Кремля отказался от прекращения огня на время проведения референдума в Украине. На этом возможном референдуме или в парламенте должны утвердить или отклонить мирный план.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Владимир Зеленский
Организации
Верховная Рада
Прочее
Война Референдум Мирный план прекращение огня
