Повреждены дома и автомобили: армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 30 декабря, обстреляли ряд населенные пункты Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары захватчиков попали два района региона.



Краматорский район. В Славянске повреждены 5 частных домов. В Краматорске ранен один человек, еще один — в Сергеевке. В Алексеево-Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен; в Дружковке повреждены 2 автомобиля. В Константиновке 2 человека погибли и 1 ранен, поврежден многоэтажный дом.



Бахмутский район. В Резниковке Северской громады поврежден дом.



