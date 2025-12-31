Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Повреждены дома и автомобили: армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины
31 декабря 2025, 11:36

Повреждены дома и автомобили: армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 30 декабря, обстреляли ряд населенные пункты Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.

По словам Филашкина, под удары захватчиков попали два района региона.

Краматорский район. В Славянске повреждены 5 частных домов. В Краматорске ранен один человек, еще один — в Сергеевке. В Алексеево-Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен; в Дружковке повреждены 2 автомобиля. В Константиновке 2 человека погибли и 1 ранен, поврежден многоэтажный дом.

Бахмутский район. В Резниковке Северской громады поврежден дом.

Ранее мы писали, что 31 декабря без электроснабжения остался город Дружковка Донецкой области. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

