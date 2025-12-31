Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Пошкоджено будинки та автомобілі: армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини
31 грудня 2025, 11:36

Пошкоджено будинки та автомобілі: армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 30 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удари загарбників потрапили два райони регіону.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 5 приватних будинків. У Краматорську поранено людину, ще одну — в Сергіївці. В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена; у Дружківці пошкоджено 2 автівки. У Костянтинівці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинокУ Резниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Раніше ми писали, що 31 грудня без електропостачання залишилось місто Дружківка Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:43
ЗСУ уразили п'ять пунктів дислокації військ РФ в окупованому Селидовому: під удар потрапив спецпідрозділ «Рубікон»
12:04
«Мадяр» показав кадри атаки українських БПЛА на нафтобазу в окупованих Ровеньках
23:30
«Концерти й танці, де були вбиті мирні жителі»: у МЗС України засудили святкування окупантів у Маріупольському драмтеатрі
14:04
У Керчі жовту воду з різким запахом визнали придатною для пиття
12:59
Сили оборони уразили логістичний хаб та склади БПЛА в окупованому Донецьку
11:31
В Євпаторії окупанти облаштовують нові вогневі позиції
22:09
В угрупованні «ДНР» заявили, що «електрички з'єднають» окуповану Донеччину з Ростовом
11:57
На окупованій Луганщині скасували комендантську годину на час свят
09:54
«Танці на кістках»: окупанти відкрили «відновлений» драмтеатр у Маріуполі
09:14
У захопленому Мелітополі вражена техніка та скупчення російських окупантів
16:40
Мінсоцполітики: виплати пенсіонерам із окупованих територій призупинять без ідентифікації
12:30
Викрадення, тортури та вирок: історія в'язня Кремля — херсонського журналіста Геннадія Осьмака
18:34
В окупованому Донецьку після удару БПЛА спалахнула пожежа
13:36
Мешканку окупованого Донецька затримали за підозрою у шпигунстві
16:26
В окупованому Бердянську молодь змушують прибирати житло військових РФ
16:25
В окупованому Донецьку обігрівають вуличні ємності з водою за допомогою дров'яних печей
15:35
Окупанти заявили про стрілянину у супермаркеті Донецька: невідомий відкрив вогонь з автомата
14:43
ГУР в анексованому Криму знищили російські засоби ППО та інші цілі окупантів
07:47
Поранених військових РФ у Криму й Донецьку змушують іти в штурми — «АТЕШ»
22:35
РФ хоче влаштувати «воєнні тури» на окупованому Донбасі — The Times
19:22
«Першого заступника голови адміністрації» міста Сніжне відправили в СІЗО на 2 місяці за хабар
13:52
Причешуть потім: у Лисичанську викрили фейк про святкову ялинку
12:52
В окупованому Криму відключення мобільного інтернету стають постійними
09:02
На Луганщині виник значний недобір до «народних дружин» окупантів: в ОВА розповіли, що відомо
14:51
Прем’єри не буде. Окупанти скасували показ вистав у Маріупольському драмтеатрі, який знищили у 2022 році
14:00
Окупанти знову використовують базу в Луганську, зруйновану ракетами ATACMS
13:14
Окупований Донецьк потрапив під обстріл: є постраждалий
16:51
В окупованій Горлівці були чутні вибухи: дрон вдарив навпроти зупинки
15:21
У РФ повідомили, коли почнуть відновлювати аеропорти на окупованих територіях Донбасу
14:24
У школах Криму з’являються «вчителі» без педагогічної освіти
усі новини
17:08
Російська армія окупувала село на Сумщині та просунулася на Донеччині – DeepState
17:00
На окупованій частині Донбасу проблеми з водою, житлом та медициною: як виживають люди
16:33
Підтримка печінки за підвищеного навантаження (реклама)
15:53
Український зенітний FPV знищив російський дрон Shahed у повітрі
15:50
Понад 10 тисяч окупантів потрапили в полон під час повномасштабної війни
15:43
ЗСУ уразили п'ять пунктів дислокації військ РФ в окупованому Селидовому: під удар потрапив спецпідрозділ «Рубікон»
15:32
Селище Котлине на Покровському напрямку знаходиться під контролем ЗСУ
15:15
Стало відомо, скільки росіяни заплатили за війну з Україною
14:50
У Бєлгородській області РФ при обстрілі є жертва та поранені
14:24
Атака дронів по Запоріжжю: у місті спалахнули пожежі
14:13
Росія вночі та вранці вдарила по енергетиці Донеччини: в області значна кількість абонентів без світла
14:07
Німецька мова: як важливо не зупинятися після засвоєння початкового рівня (реклама)
13:59
Москва прагне зірвати прогрес у досягненні миру — Каллас прокоментувала «атаку на резиденцію Путіна»
12:57
Відомо, скільки бомб, ракет та БПЛА випустила РФ на Україну за рік
12:52
Європа обговорює введення до 15 тис. військових для контролю перемир’я в Україні
12:12
Президент присвоїв звання Героя України полковнику Геннадію Куцому
12:04
«Мадяр» показав кадри атаки українських БПЛА на нафтобазу в окупованих Ровеньках
11:36
Пошкоджено будинки та автомобілі: армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини
11:33
Стало відомо кількість авіабомб і ракет, випущених РФ у 2025 році
11:00
Під Покровськом артилеристи ЗСУ знищили російську колону на баггі
10:39
Родинське перебуває під контролем ЗСУ
10:06
Безпілотники атакували комбінат Росрезерва у Ярославській області: на місцевій нафтобазі масштабна пожежа
10:04
У Новосибірську підпалили вежу зв’язку біля авіабази
09:45
Вночі Біла Церква потрапила під російський обстріл, є поранені
09:36
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: загинули три людини, ще чотири – поранені
09:29
Екіпаж танкера, який переслідують США, намалював прапор РФ
09:22
Краматорськ залишився повністю без світла
09:09
Дружківка через обстріли повністю без світла
08:56
Росія «шахедами» вдарила по Слов'янську: пошкоджені будинки
08:47
«Шахеди» вночі масовано атакували Одесу: поранені шість людей, частина міста без світла, води та тепла
усі новини
ВІДЕО
Перехоплення Shahed зенітним FPV-дроном. Український зенітний FPV знищив російський дрон Shahed у повітрі
31 грудня, 15:53
Котлине залишається під контролем сил оборони України. Фото: скриншот Селище Котлине на Покровському напрямку знаходиться під контролем ЗСУ
31 грудня, 15:32
Атака на нафтобазу в окупованих Ровеньках. Фото: кадр із відео «Мадяр» показав кадри атаки українських БПЛА на нафтобазу в окупованих Ровеньках
31 грудня, 12:04
Удари артилерії ЗСУ по окупантах в районі Покровська. Під Покровськом артилеристи ЗСУ знищили російську колону на баггі
31 грудня, 11:00
Родинське перебуває під контролем ЗСУ Родинське перебуває під контролем ЗСУ
31 грудня, 10:39
Пожежа на нафтобазі у Рибінську. Фото: кадр із відео Безпілотники атакували комбінат Росрезерва у Ярославській області: на місцевій нафтобазі масштабна пожежа
31 грудня, 10:06

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір