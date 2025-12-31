Пошкоджено будинки та автомобілі: армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 30 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари загарбників потрапили два райони регіону.



Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 5 приватних будинків. У Краматорську поранено людину, ще одну — в Сергіївці. В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена; у Дружківці пошкоджено 2 автівки. У Костянтинівці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинокУ Резниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що 31 грудня без електропостачання залишилось місто Дружківка Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»