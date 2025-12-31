Президент присвоил звание Героя Украины полковнику Геннадию Куцому

Геннадий Куций

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 18-й Славянской бригады 2-го корпуса НГУ «Хартия» полковнику Геннадию Куцому.



В указе отмечено: «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу. Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Геннадию Григоровичу Куцому».



По информации In Factum, Геннадий Куций проходил службу в полку спецназначения «Ягуар» и в 2014 году принимал участие в освобождении Харьковской ОГА от сепаратистов.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №1008/2025 о присвоении Г.Куцому звания Героя Украины официально подтверждает его награждение орденом «Золотая Звезда».