Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Зеленский присвоил статус «Город-герой Украины» пяти городам Донецкой области

01 октября 2025, 15:51

Зеленский присвоил статус «Город-герой Украины» пяти городам Донецкой области

Стела на въезде в Донецкую область. Фото: кадр из видео Стела на въезде в Донецкую область. Фото: кадр из видео

1 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного знака отличия «Город-герой Украины» пяти городам Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Речь идет о Константиновке, Краматорске, Дружковке, Покровске и Славянске.

Константиновка после начала полномасштабного российского вторжения была тылом для военных и временным пристанищем для людей, вынужденных покинуть свой дом в других громадах Донецкой и Луганской областей. С начала 2025 года Россия ужесточает атаки на город. Несмотря на постоянные угрозы, все необходимые службы и волонтеры всегда приходят на помощь людям. С мая Константиновка находится в зоне боевых действий под постоянными обстрелами.

Краматорск в апреле-июле 2014 года был временно оккупирован. ВСУ освободили его 5 июля. Город стал временным административным центром Донецкой области. С начала полномасштабной войны подвергается постоянным обстрелам со стороны России и значительным разрушениям. Несмотря на это, Краматорск стал главным логистическим хабом и форпостом региона.

Дружковка в апреле-июле 2014 года была временно оккупирована. ВСУ освободили город 5 июля. С начала полномасштабного российского вторжения Дружковка – под постоянными обстрелами. Несмотря на это, в городе работают все необходимые службы: медики, спасатели, полицейские, коммунальщики. Ликвидируют последствия российских атак, восстанавливают электроснабжение, водоснабжение и связь. Волонтеры развозят гуманитарную помощь, спасают животных и помогают людям.

Покровск после начала полномасштабной войны каждый день принимал сотни людей из зоны боевых действий. В городе постоянно работала гражданская и критическая инфраструктура. С июля 2024 года находится в зоне активных боевых действий под постоянными обстрелами со стороны России. Расположенный на стратегически важном направлении Донецкой области, Покровск уже продолжительное время является форпостом для Сил обороны Украины. Российская армия не оставляет попыток оккупировать город и сосредотачивает там больше всего своих сил, но украинские бойцы держат позиции.

Славянск столкнулся с российской агрессией еще 12 апреля 2014 года, когда оказался во временной оккупации. На следующий день в Украине объявили о начале антитеррористической операции. ВСУ освободили город 5 июля. В феврале 2022-го Славянск стал прифронтовой зоной и остается ею до сих пор. Сейчас в городе работает единственный роддом на всю область.

Напомним, что в сентябре почти вдвое упали темпы российской оккупации украинской территории.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Места
Краматорск Славянск Константиновка Дружковка Покровск
Прочее
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:38
Автозаправки закрываются: российский кризис ударил по оккупированному Донбассу
13:35
Удар украинского дрона по машине Леонтьева попал на видео
12:59
На ВОТ Херсонской области вводят лимит на топливо
11:48
Из-за удара беспилотника скончался представитель оккупационных властей Новой Каховки
11:00
В оккупированном Донецке возле «Донбасс Арены» развернули флаг Украины
10:32
В Новой Каховке тяжело ранен представитель оккупационных властей
23:11
В Северскодонецке оккупанты собираются демонтировать еще четыре многоэтажки – ОВА
22:03
«Это угроза для абсолютно всех»: ситуация на Запорожской АЭС критическая – Зеленский
15:54
На оккупированной Луганщине школьников готовят к работе санитарами
13:36
ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму
13:29
Подросток из Луганщины рассказал, как сумел выбраться на свободу
21:53
Россияне привлекают к военной подготовке семьи из оккупированной Луганской области – ОВА
15:25
Дрон ударил по нефтебазе в оккупированной Феодосии
15:09
Заочно осуждены предатели, участвовавшие в псевдореферендуме на Луганщине
11:49
Сотрудники ФСБ задержали в оккупированном Севастополе женщину, которая якобы планировала отравить российских военных
09:29
Украинские партизаны провели диверсию на железной дороге в Волновахе
08:57
Российский военный помог ВСУ ударить по ПВО на Херсонском направлении — АТЕШ
16:27
Кремль будет выдавать соцвыплаты жителям ВОТ «цифровыми рублями»: еще один шаг к тотальному контролю над украинцами
14:59
Внешнее питание ЗАЭС отключено более трех дней. Возможен сценарий Фукусимы — The Guardian
15:15
В оккупированном Донецке представили «учебники по истории Донбасса и Новороссии»
все новости
16:50
Военнослужащие разгромили укрепления армии РФ под Волчанском: ликвидировано шесть оккупантов
16:38
Автозаправки закрываются: российский кризис ударил по оккупированному Донбассу
16:30
Тайвань стал крупнейшим импортером российской нафты — The Guardian
16:06
Новые «Шахеды» атаковали эшелон с топливом в Черниговской области
15:54
В ряде городов Луганщины проблемы с водоснабжением
15:51
Зеленский присвоил статус «Город-герой Украины» пяти городам Донецкой области
15:40
За счет активов РФ Украина получила 4 миллиарда евро
15:22
Бои за Купянск: россияне прорвались в центр города
15:18
Краматорск днем снова попал под обстрел
15:10
В сентябре почти вдвое упали темпы российской оккупации украинской территории – DeepState
14:58
В Польше избили 23-летнего украинца и нарисовали на его лице нацистские символы
14:17
Россия за сентябрь потеряла почти 22,5 тысячи военных и более полусотни танков на Восточном направлении – ВСУ
14:15
Дроны атаковали станцию в Ростовской области РФ: загорелась крыша, агрегаторы и трансформаторы
13:59
Epirus Leonidas уничтожила рой из 49 дронов одним залпом: видео
13:35
Удар украинского дрона по машине Леонтьева попал на видео
12:59
На ВОТ Херсонской области вводят лимит на топливо
12:45
Россияне обстреляли Донетчину за сутки более 20 раз: повреждены дома
12:37
Почти 40 процентов мощностей российских НПЗ остановили работу: это рекорд — СМИ
12:23
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над критической инфраструктурой
11:55
Проект «Горюшко»: рекорд — 9320 некрологов россиян в сентябре
все новости
ВИДЕО
Военные разгромили укрепления армии РФ. Фото: скриншот Военнослужащие разгромили укрепления армии РФ под Волчанском: ликвидировано шесть оккупантов
01 октября, 16:50
Железнодорожный эшелон с цистернами топлива. Новые «Шахеды» атаковали эшелон с топливом в Черниговской области
01 октября, 16:06
Стела на въезде в Донецкую область. Фото: кадр из видео Зеленский присвоил статус «Город-герой Украины» пяти городам Донецкой области
01 октября, 15:51
Американская система «Epirus Leonidas». Epirus Leonidas уничтожила рой из 49 дронов одним залпом: видео
01 октября, 13:59
Момент удара дрона по машине гауляйтера Новой Каховки Владимира Леонтьева. Удар украинского дрона по машине Леонтьева попал на видео
01 октября, 13:35
Момент «прилета» по оккупантам в Донецкой области. Авиация ВСУ точным ударом уничтожила командный пункт оккупантов
01 октября, 11:33

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор