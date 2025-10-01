Зеленский присвоил статус «Город-герой Украины» пяти городам Донецкой области

Стела на въезде в Донецкую область. Фото: кадр из видео

1 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного знака отличия «Город-герой Украины» пяти городам Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.



Речь идет о Константиновке, Краматорске, Дружковке, Покровске и Славянске.



Константиновка после начала полномасштабного российского вторжения была тылом для военных и временным пристанищем для людей, вынужденных покинуть свой дом в других громадах Донецкой и Луганской областей. С начала 2025 года Россия ужесточает атаки на город. Несмотря на постоянные угрозы, все необходимые службы и волонтеры всегда приходят на помощь людям. С мая Константиновка находится в зоне боевых действий под постоянными обстрелами.



Краматорск в апреле-июле 2014 года был временно оккупирован. ВСУ освободили его 5 июля. Город стал временным административным центром Донецкой области. С начала полномасштабной войны подвергается постоянным обстрелам со стороны России и значительным разрушениям. Несмотря на это, Краматорск стал главным логистическим хабом и форпостом региона.



Дружковка в апреле-июле 2014 года была временно оккупирована. ВСУ освободили город 5 июля. С начала полномасштабного российского вторжения Дружковка – под постоянными обстрелами. Несмотря на это, в городе работают все необходимые службы: медики, спасатели, полицейские, коммунальщики. Ликвидируют последствия российских атак, восстанавливают электроснабжение, водоснабжение и связь. Волонтеры развозят гуманитарную помощь, спасают животных и помогают людям.



Покровск после начала полномасштабной войны каждый день принимал сотни людей из зоны боевых действий. В городе постоянно работала гражданская и критическая инфраструктура. С июля 2024 года находится в зоне активных боевых действий под постоянными обстрелами со стороны России. Расположенный на стратегически важном направлении Донецкой области, Покровск уже продолжительное время является форпостом для Сил обороны Украины. Российская армия не оставляет попыток оккупировать город и сосредотачивает там больше всего своих сил, но украинские бойцы держат позиции.



Славянск столкнулся с российской агрессией еще 12 апреля 2014 года, когда оказался во временной оккупации. На следующий день в Украине объявили о начале антитеррористической операции. ВСУ освободили город 5 июля. В феврале 2022-го Славянск стал прифронтовой зоной и остается ею до сих пор. Сейчас в городе работает единственный роддом на всю область.

Напомним, что в сентябре почти вдвое упали темпы российской оккупации украинской территории.