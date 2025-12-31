Президент присвоїв звання Героя України полковнику Геннадію Куцому

Геннадій Куций

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 18-ї Слов'янської бригади 2-го корпусу НГУ «Хартія» полковнику Геннадію Куцому.



В указі зазначено: «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові. Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Геннадію Григоровичу Куцому».



Як повідомляє In Factum, Геннадій Куций проходив службу в полку спецпризначення «Ягуар» та у 2014 році брав участь у звільненні Харківської ОДА від сепаратистів.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1008/2025 про присвоєння Г.Куцому звання Герой України офіційно затверджує його нагородження орденом «Золота Зірка».