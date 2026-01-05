Трамп не вірить в удар по резиденції Путіна

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у версію про удар України по резиденції президента РФ Володимира Путіна. Про це він сказав, коментуючи чутки, які з’явилися після його телефонної розмови з російським лідером, повідомляють «Новини Донбасу».



За словами Трампа, певний інцидент дійсно стався неподалік, однак він не мав жодного стосунку безпосередньо до резиденції Путіна.



«Я не вірю, що цей удар був. Щось сталося досить близько, але це не мало нічого спільного з цим будинком», — заявив президент США.



Журналісти також поцікавилися, чому під час телефонної розмови Трамп повірив словам Путіна, який заявляв про нібито атаку на свою резиденцію. Американський лідер пояснив, що на той момент не мав перевіреної інформації.



«Тоді ніхто цього не знав. Я почув про це вперше. Він сказав, що на його будинок напали. Тепер, коли нам вдалося це перевірити, ми не віримо, що це справді сталося», — наголосив Трамп.

President Trump on aleged Ukrainian strike on Putin's residence:



I don't believe що strike happened. Там є деякий, що знайдено вельми близькі, але не буде до це з цим домом.



[Q]: Який ти кажеш Putin in that moment [під час їхнього телефонного дзвінка]… pic.twitter.com/BrwlfUM0bB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 5, 2026

Таким чином, Дональд Трамп фактично спростував твердження про прямий удар по резиденції російського диктатора, зазначивши, що його попередні слова ґрунтувалися на обмеженій інформації.

Раніше Лавров заявив про «атаку» на резиденцію Путіна і пригрозив атаками у відповідь. Також у Кремлі заявили, що не бачать необхідності надавати докази ймовірної атаки безпілотників на резиденцію Путіна.



Нагадаємо, за словами представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, такі заяви є навмисним відволіканням уваги.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»