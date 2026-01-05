Росіянка у перехопленій розмові висміяла Герасимова та засумнівалася у пропаганді

Скріншот: Остання евакуація росармії з-під Купянська

Російська мешканка відверто висловлює недовіру до військово-політичного керівництва та державної пропаганди РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки України, коментуючи чергове перехоплення, отримане військовими розвідниками.



У розмові жінка емоційно реагує на виступи вищого командування, які транслюються по російському телебаченню, і різко критикує одного з ключових військових чиновників.



«По телевизору расскажут ― все прекрасно. Дивилась вчера ― морда перекособочена, герасимов тот, генерал… Боже мой, Юля, глянь на его рожу, у него ж рожа дебильная, прости мене господи! І він сидить во главе стола, путин, сидят они все эти пристебатели выхоленные, рассказывают, шо все хорошо», — обурюється співрозмовниця.



За її словами, реальна ситуація дуже відрізняється від тієї картинки, яку малює офіційна пропаганда. Жінка зазначає, що президент РФ має особисто побачити те, що відбувається, а не покладатися на доповіді оточення.



«А путин взял бы, одел бы камуфляж, взял бы охрану и сам бы проехал инкогнито, чтоб никто не знал, и посмотрел бы шо делается», — додає вона.



Крім того, росіянка висловлює страх перед можливим застосуванням «мощних» ракет, розуміючи, які наслідки це може призвести.



«Ну есть у нас така мощна ракета, Юля. Ми пустим ― по нас пустят. Это все ― это конец белому свету», — підсумовує жінка.



У ГУР МО України наголошують, що подібні перехоплення демонструють зростаючу недовіру всередині російського суспільства до офіційних заяв влади, і нагадують: за кожен військовий злочинний акт проти українського народу неминуче буде справедлива відповідальність.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»