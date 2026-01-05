Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Новый главный полицейский Луганщины. Что декларирует семья Александра Моргунова
05 января 2026, 18:26

Новый главный полицейский Луганщины. Что декларирует семья Александра Моргунова

Новый глава ГУНП в Луганской области Александр Моргунов. Фото: МВД Украины Новый глава ГУНП в Луганской области Александр Моргунов. Фото: МВД Украины

Полковника полиции Александра Моргунова назначили новым начальником Главного управления Национальной полиции в Луганской области. Об этом стало известно из данных на сайте ГУНП в регионе.

С августа 2023 года Моргунов занимал должность ректора Днепровского государственного университета внутренних дел.

Редакция «Новостей Донбасса» рассказывает, что декларирует семья нового главного полицейского Луганщины.

Недвижимость

Согласно поданной в 2025 году декларации, в Харькове Александр Моргунов имеет право проживания в квартире общей площадью 81,8 квадратных метра и зарегистрирован в комнате, общая площадь которой не указывается. Первым жильем владеет жена полицейского, вторым – Харьковский национальный университет внутренних дел.

В Днепре Моргунов проживает в арендованной квартире общей площадью 73,8 квадратных метра.

Автомобили

Жена нового начальника полиции Луганщины владеет внедорожником Volkswagen Touareg 2014 года выпуска.

Криптовалюта

Жена Моргунова владеет криптовалютой Bitcoin в количестве 0,000914, Ethereum – 0,175599 и Tether – 273,68410592.

Доходы

Александр Моргунов за 2024 год на должности ректора Днепровского государственного университета внутренних дел заработал 1 208 250 гривен.

Жена полицейского получила доход от занятий предпринимательской деятельностью на сумму 132 163 гривны, а также пенсию – 84 713 гривен.

Банковские счета

Моргунов на счетах в двух украинских банках хранит 96 850 гривен, его жена на счетах в трех украинских банках – 11 173 гривны.

Наличные деньги

В наличном виде полковник полиции хранит 390 000 гривен и 7000 долларов, его жена – 6000 долларов.

Напомним, что «Новости Донбасса» рассказывали, что декларирует семья нового главы Рубежанской государственной военной администрации Сергея Карпеченко.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

@novosti.dn.ua

