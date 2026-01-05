Новий головний поліцейський Луганщини. Що декларує сім'я Олександра Моргунова

Новий голова ГУНП у Луганській області Олександр Моргунов. Фото: МВС України

Полковника поліції Олександра Моргунова призначили новим начальником Головного управління Національної поліції у Луганській області. Про це стало відомо із даних на сайті ГУНП у регіоні.



З серпня 2023 року Моргунов обіймав посаду ректора Дніпровського державного університету внутрішніх справ.



Редакція «Новин Донбасу» розповідає, що декларує сім'я нового головного поліцейського Луганщини.



Нерухомість



Згідно з поданою у 2025 році декларацією, у Харкові Олександр Моргунов має право проживання у квартирі загальною площею 81,8 квадратних метра та зареєстрований у кімнаті, загальна площа якої не вказується. Першим житлом володіє дружина поліцейського, другим – Харківський національний університет внутрішніх справ.



У Дніпрі Моргунов проживає в орендованій квартирі загальною площею 73,8 квадратних метра.



Автомобілі



Дружина нового начальника поліції Луганщини володіє позашляховиком Volkswagen Touareg 2014 року випуску.



Криптовалюта



Дружина Моргунова володіє криптовалютою Bitcoin в кількості 0,000914, Ethereum – 0,175599 та Tether – 273,68410592.



Доходи



Олександр Моргунов за 2024 рік на посаді ректора Дніпровського державного університету внутрішніх справ заробив 1 208 250 гривень.



Дружина поліцейського отримала дохід від занять підприємницькою діяльністю на суму 132 163 гривні, а також пенсію – 84 713 гривень.



Банківські рахунки



Моргунов на рахунках у двох українських банках зберігає 96 850 гривень, його дружина на рахунках у трьох українських банках – 11 173 гривні.



Готівка



У готівковому вигляді полковник поліції зберігає 390 000 гривень та 7000 доларів, його дружина – 6000 доларів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко