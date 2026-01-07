Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупанты маскируют миномёты «кирпичными» конструкциями
07 января 2026, 11:50

Оккупанты маскируют миномёты «кирпичными» конструкциями

Новый способ маскировки миномётных позиций РФ. Новый способ маскировки миномётных позиций РФ.

Российские войска начали применять новый способ маскировки миномётных позиций, имитируя завалы разрушенных зданий. Фотографии необычного укрытия появились в военных Telegram-каналах, сообщают «Новости Донбасса».

На опубликованных снимках видно миномётную позицию, накрытую маскировочной сеткой, поверх которой смонтирована конструкция из муляжей кирпича и строительных блоков. Такое укрытие визуально напоминает обломки после обстрела и призвано затруднить обнаружение огневой точки, в том числе с воздуха.

Миномётная позиция, накрытая маскировочной сеткой из кирпичей.

В условиях разрушенной городской застройки, которую сама Россия превращает в руины артиллерийскими и авиационными ударами, оккупанты рассчитывают, что подобная маскировка позволит лучше скрывать миномёты и снизить риск их поражения.

Конструкция выполнена в виде временной «палатки», под которой размещается вооружение. Подобный подход может усложнить работу воздушной разведки и поиск позиций с использованием беспилотников.

На новую схему маскировки уже обратили внимание украинские специалисты. Эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов, комментируя фото, отметил:

«Нам бы тоже такое не помешало. Это реально круто».

Видно, что идея такой маскировочной сетки возникла у ВС РФ уже давно.

Ранее россияне начали использовать чёрные пакеты, похожие на мешки для трупов, как маскировку от атак украинских дронов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

