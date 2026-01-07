Оккупанты маскируют миномёты «кирпичными» конструкциями

Новый способ маскировки миномётных позиций РФ.

Российские войска начали применять новый способ маскировки миномётных позиций, имитируя завалы разрушенных зданий. Фотографии необычного укрытия появились в военных Telegram-каналах, сообщают «Новости Донбасса».



На опубликованных снимках видно миномётную позицию, накрытую маскировочной сеткой, поверх которой смонтирована конструкция из муляжей кирпича и строительных блоков. Такое укрытие визуально напоминает обломки после обстрела и призвано затруднить обнаружение огневой точки, в том числе с воздуха.

Миномётная позиция, накрытая маскировочной сеткой из кирпичей.

В условиях разрушенной городской застройки, которую сама Россия превращает в руины артиллерийскими и авиационными ударами, оккупанты рассчитывают, что подобная маскировка позволит лучше скрывать миномёты и снизить риск их поражения.



Конструкция выполнена в виде временной «палатки», под которой размещается вооружение. Подобный подход может усложнить работу воздушной разведки и поиск позиций с использованием беспилотников.



На новую схему маскировки уже обратили внимание украинские специалисты. Эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов, комментируя фото, отметил:

«Нам бы тоже такое не помешало. Это реально круто».

Видно, что идея такой маскировочной сетки возникла у ВС РФ уже давно.

Ранее россияне начали использовать чёрные пакеты, похожие на мешки для трупов, как маскировку от атак украинских дронов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»