Россия нанесла около полутора тысяч ударов дронами и бомбами по Донецкой области
07 января 2026, 12:02

Россия нанесла около полутора тысяч ударов дронами и бомбами по Донецкой области

В течение 6 января полиция зафиксировала 1 448 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под огнем оказались 10 населенных пунктов, среди них Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка и ряд поселков и сел.

В результате атак повреждены 13 гражданских объектов, включая пять жилых домов. Об этом сообщают полиция Донецкой области и областная власть.

В Константиновке одна мирная жительница получила ранения в результате атаки российского FPV-дрона.

В Алексеево-Дружковке попадание FPV-дрона привело к ранению двух человек, также поврежден гражданский автомобиль.

По Славянску российские войска сбросили две авиабомбы «КАБ-250» — повреждены помещения на территории предприятия. В Дружковке два FPV-дрона повредили частный дом и автомобиль.

Беспилотниками «Герань-3» оккупанты нанесли удары по Новодонецкому, где повреждено коммунальное предприятие, а также по Спасско-Михайловке — разрушены частный дом, летняя кухня, ферма и нежилое помещение.

В Краматорском районе в Лимане разрушены хозяйственные постройки, в селе Рубцы уничтожен частный дом и еще семь повреждены.

В Северской громаде Бахмутского района повреждены два жилых дома — в Резниковке и Свято-Покровском.

Всего за сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 72 человека, в том числе 20 детей.

Краматорский горсовет дополнил информацию по обстрелам города 6 января.

В 12:30 FPV-дрон с боевой частью ударил по открытой местности автодороги, поврежден автомобиль.

В 20:42 беспилотник «Молния-2» попал в многоэтажный дом, повреждены два жилых здания.

В 22:32 авиационная бомба «ФАБ-500» была сброшена по объекту критической инфраструктуры в районе многоэтажной застройки — пострадали две женщины.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что РФ атаковала Краматорскую громаду 6 января в 22:32.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

