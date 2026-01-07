Россия нанесла около полутора тысяч ударов дронами и бомбами по Донецкой области

После российской атаки. Фото: Донецкая ОВА

В течение 6 января полиция зафиксировала 1 448 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под огнем оказались 10 населенных пунктов, среди них Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка и ряд поселков и сел.



В результате атак повреждены 13 гражданских объектов, включая пять жилых домов. Об этом сообщают полиция Донецкой области и областная власть.



В Константиновке одна мирная жительница получила ранения в результате атаки российского FPV-дрона.



В Алексеево-Дружковке попадание FPV-дрона привело к ранению двух человек, также поврежден гражданский автомобиль.



По Славянску российские войска сбросили две авиабомбы «КАБ-250» — повреждены помещения на территории предприятия. В Дружковке два FPV-дрона повредили частный дом и автомобиль.



Беспилотниками «Герань-3» оккупанты нанесли удары по Новодонецкому, где повреждено коммунальное предприятие, а также по Спасско-Михайловке — разрушены частный дом, летняя кухня, ферма и нежилое помещение.



В Краматорском районе в Лимане разрушены хозяйственные постройки, в селе Рубцы уничтожен частный дом и еще семь повреждены.



В Северской громаде Бахмутского района повреждены два жилых дома — в Резниковке и Свято-Покровском.

Фото: Нацполиция Украины

Всего за сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 72 человека, в том числе 20 детей.

Краматорский горсовет дополнил информацию по обстрелам города 6 января.

В 12:30 FPV-дрон с боевой частью ударил по открытой местности автодороги, поврежден автомобиль.



В 20:42 беспилотник «Молния-2» попал в многоэтажный дом, повреждены два жилых здания.

В 22:32 авиационная бомба «ФАБ-500» была сброшена по объекту критической инфраструктуры в районе многоэтажной застройки — пострадали две женщины.

Фото: Краматорский горсовет

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что РФ атаковала Краматорскую громаду 6 января в 22:32.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»