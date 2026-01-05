Дроны атаковали оккупированный Харцызск: в городе прогремели взрывы и возник пожар

Пожар после атаки БПЛА на оккупированный Харцызск. Фото: кадр из видео

Вечером 5 января прогремела серия взрывов в оккупированном городе Харцызск Донецкой области. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.



В местных пророссийских пабликах заявили об атаке БПЛА на город.



Судя по опубликованным кадрам, после атаки в Харцызске возник пожар.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и оккупационная администрация города пока никак не комментировали атаку на Харцызск.

Напомним, что ночью 2 января атаковали энергетику оккупированной Луганской области, в результате чего четыре города остались полностью без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко