05 січня 2026, 19:52

Дрони атакували окупований Харцизьк: у місті пролунали вибухи та виникла пожежа

Пожежа після атаки БПЛА на окупований Харцизьк. Фото: кадр із відео Пожежа після атаки БПЛА на окупований Харцизьк. Фото: кадр із відео

Ввечері 5 січня пролунала серія вибухів в окупованому місті Харцизьк Донецької області. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.

У місцевих проросійських пабліках заявили про атаку БПЛА на місто.

Судячи з опублікованих кадрів, після атаки у Харцизьку виникла пожежа.

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та окупаційна адміністрація міста поки ніяк не коментували атаку на Харцизьк.

Нагадаємо, що вночі 2 січня атакували енергетику окупованої Луганської області, внаслідок чого чотири міста залишилися повністю без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Місця
Харцизьк
Інше
Війна окупація Вибухи Пожежа Атака БПЛА
Люди
Денис Пушилін
«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
