Дрони атакували окупований Харцизьк: у місті пролунали вибухи та виникла пожежа

Пожежа після атаки БПЛА на окупований Харцизьк. Фото: кадр із відео

Ввечері 5 січня пролунала серія вибухів в окупованому місті Харцизьк Донецької області. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.



У місцевих проросійських пабліках заявили про атаку БПЛА на місто.



Судячи з опублікованих кадрів, після атаки у Харцизьку виникла пожежа.



Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та окупаційна адміністрація міста поки ніяк не коментували атаку на Харцизьк.

Нагадаємо, що вночі 2 січня атакували енергетику окупованої Луганської області, внаслідок чого чотири міста залишилися повністю без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко