Мікрорайон у Дружківці частково без світла

У Дружківці частково немає світла. Фото: Дружківська ГВА

Станом на ранок 7 січня в одному з мікрорайонів Дружківки частково немає світла. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«У зв’язку з ремонтними роботами без послуги електропостачання частково м-н №8. Ремонтні роботи заплановані на 7 січня», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що вночі 6 січня російські війська з артилерії та дронами завдали ударів по енергетичних об'єктах у Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»